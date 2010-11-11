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Расписание матчей
Испания. Кубок
Хетафе - Португалете
Хетафе - Португалете: обзор матча 11 ноября 2010
Хетафе
11.11.2010, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Португалете
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хетафе - Португалете
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Португалете
1 : 0
15.12.2020
Понферрадина
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Хетафе
0 : 0
11.11.2010
Португалете
Информация о матче
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