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    Источник: люди Роналду звонили в испанские газеты и просили написать об уходе португальца из «Реала»

    В пятницу утром «Бомбардир» писал о возможном уходе Криштиану Роналду из «Реала». Причиной считается нежелание португальца платит 14,7 миллионов евро налогов.

    Оригинал новости принадлежит португальской газете «A Bola». Согласно BBC, представители футболиста в ночь с четверга на пятницу звонили в ведущие испанские газеты с просьбой обратить внимание на первую страницу пятничного номера «A Bola».

    «Бомбардир» также сообщал о том, что Роналду подтвердил свой уход из мадридского клуба в разговоре с партнерами по сборной Португалии.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: BBC

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    17.06.2017 01:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 17 июня 2017, 12:03

      ахахах, люди роналду....люди кокорина...люди дзюбы....

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 июня 2017, 09:54

      В реале есть негласное правило игроков старше 33 лет не держать... И я думаю, Кристина будет все уловки использовать, чтобы задержаться в реале.. С реалом можно точно чтото выиграть еще пару сезонов минимум, команда на ходу...

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 17 июня 2017, 06:59

      Воду мутят.

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 17 июня 2017, 06:08

      Роналду это действительно "Икона", однако 32 есть32.В Реале местами он может
      еще пару лет блистать, другом клубе силу возраста уже не получится

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 июня 2017, 02:59

      невериться

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 июня 2017, 01:52

      Хайпанём немножечко!

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