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  • Источник: люди Роналду звонили в испанские газеты и просили написать об уходе португальца из «Реала»

Источник: люди Роналду звонили в испанские газеты и просили написать об уходе португальца из «Реала»

17 июня 2017, 01:39
6

В пятницу утром «Бомбардир» писал о возможном уходе Криштиану Роналду из «Реала». Причиной считается нежелание португальца платит 14,7 миллионов евро налогов.

Оригинал новости принадлежит португальской газете «A Bola». Согласно BBC, представители футболиста в ночь с четверга на пятницу звонили в ведущие испанские газеты с просьбой обратить внимание на первую страницу пятничного номера «A Bola».

«Бомбардир» также сообщал о том, что Роналду подтвердил свой уход из мадридского клуба в разговоре с партнерами по сборной Португалии.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

Источник: BBC
Испания. Примера Реал Португалете Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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El_Chori
1497653553
Хайпанём немножечко!
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x-x-x-x-x
1497657569
невериться
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petr69
1497668889
Роналду это действительно "Икона", однако 32 есть32.В Реале местами он может еще пару лет блистать, другом клубе силу возраста уже не получится
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С@НЁК.
1497671988
Воду мутят.
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mihail200606
1497682460
В реале есть негласное правило игроков старше 33 лет не держать... И я думаю, Кристина будет все уловки использовать, чтобы задержаться в реале.. С реалом можно точно чтото выиграть еще пару сезонов минимум, команда на ходу...
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ROTOROVEC
1497690215
ахахах, люди роналду....люди кокорина...люди дзюбы....
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