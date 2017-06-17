Источник: люди Роналду звонили в испанские газеты и просили написать об уходе португальца из «Реала»

В пятницу утром «Бомбардир» писал о возможном уходе Криштиану Роналду из «Реала». Причиной считается нежелание португальца платит 14,7 миллионов евро налогов.

Оригинал новости принадлежит португальской газете «A Bola». Согласно BBC, представители футболиста в ночь с четверга на пятницу звонили в ведущие испанские газеты с просьбой обратить внимание на первую страницу пятничного номера «A Bola».

«Бомбардир» также сообщал о том, что Роналду подтвердил свой уход из мадридского клуба в разговоре с партнерами по сборной Португалии.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?