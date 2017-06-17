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    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?


    4.1
    Голосов: 10
    17.06.2017 00:30
    За день до старта Кубка конфедераций все пишут, что обладатель «Золотого мяча» покинет лучший клуб Европы. Кирилл Бунин – о том, как Криштиану захватил ленту новостей.

    Что произошло?

    В начале недели Роналду выполнил норму рядовой суперзвезды Примеры. Оказалось, что он, как Месси и Неймар, тоже не выплатил налоги. Испанские власти требуют от Криштиану 14,7 миллионов евро – эти деньги он якобы задолжал налоговой службе с 2011 по 2014 годы. Но если игроки «Барселоны» выехали из ситуации на поддержке клуба и болельщиков, то КР7 расставил ноги пошире, выдохнул и с длинного разбега ударил кулаком по столу.

    Португалец обиделся на «Реал» за отсутствие уважения и теперь ему не нужна Испания. Все это актуально только на данный момент и при одном большом «но»: так говорят СМИ, которые из каждого «нет» делают «может быть», и у которых Мората уже почти неделю играет в «МЮ». Когда речь заходит о будущем иконы, нет ничего удивительного в том, что вопросов больше, чем ответов.

    Кто это сказал?

    «Роналду зол из-за ситуации с налогами и хочет покинуть Испанию», – написано на первой странице утреннего номера «A Bola», главной португальской газеты о спорте. Издание утверждает, что 32-летний форвард доволен жизнью в Мадриде, но налоговая афера портит ему репутацию. Больше всего четырехкратный победитель ЛЧ боится, что пятно на имидже помешает ему выиграть «Золотой мяч». Единственным выходом он считает трансфер в другую команду, и это решение – окончательное.

    Что было потом?

    Большие британские издания подхватили тренд – к полудню в умах читателей Independent, BBC и прочих Роналду уже паковал чемоданы. Далее с инсайдом выступил испанский журналист Хосе Фликс Диас – с его слов, Криштиану в самом деле взбешен, и клуб по максимуму пытался его успокоить. Игрока не удалось переубедить, но сливочные все равно хотят избежать потери – во-первых, форвард провел феноменальный сезон, а во-вторых, на трансферном рынке нет другого конкурента Месси.

    Во второй половине дня информацию вбросил журналист Sky Sports Камех Солхекол: согласно его твиттеру, неустойка в контракте Роналду равна миллиарду, а в 2015 году агент игрока и вовсе убедил руководство в том, что в будущем португалец будет стоить 300 миллионов.

    Параллельно начался хайповый флэшмоб «слабые команды в шутку приглашают лучших игроков мира и набирают лайки». Так, «Герта» пообещала Криштиану безумную борьбу в Бундеслиге и любовь всей немецкой столицы. Пресс-служба родного «Спортинга» напомнила: «Хороший сын всегда возвращается домой! Опять задерживаешься?»

    Ближе к вечеру пробежала новость о том, что Роналду лично подтвердил все слухи. «Я ухожу, пути назад нет», – сказал он в разговоре с партнерами по сборной Португалии. Оказалось даже, что португалец придумал этот экшн еще до финала Лиги чемпионов.

    И что теперь?

    Как сказали в официальном твиттере Кубка конфедераций, будущее Роналду известно: он будет играть в Казани. В воскресенье португальцы встретятся с командой Мексики, и слабо верится в то, что Криштиану сейчас способен думать о чем-то другом. Максимум – фото с тренировок или отеля в инстаграме. Кстати, в этой соцсети он, кажется, обозначил свою позицию насчет всей ситуации: «Иногда лучший ответ – это молчание».

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    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    У нас на руках сценарий длиной в целое лето, где главный герой самого популярного вида спорта меняет свою карьеру, а вместе с ней и расклад сил в Европе. Роналду вне «Реала» – это уже не «Реал». Роналду в новом клубе – это переворот. Вся эта фантасмагория легко может оказаться (ш)уткой, но развязку мы увидим не раньше 2-го июля, когда Криштиану закончит Кубок конфедераций, отдохнет и расскажет обо всем сам. А сейчас мы имеем десятки интервью, сотни заметок и тысячи твитов, из которых неясно ровным счетом ничего, кроме факта: если футболист в 32 года – в это время Саенко уже четыре года был на пенсии – создает такой информационный шум, то насчет пятого «Золотого мяча» ему можно не париться.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ronaldo7.net
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 июня 2017, 13:00

      тото я думаю мамаев сменил 7 на 17 номер

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 17 июня 2017, 07:51

      очередная утка

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 июня 2017, 06:29

      Если правда, то думаю китайцы перехватят.... А так в Краснодаре можно попробовать)))

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Superviser77 17 июня 2017, 08:28

      ага, где найдет Краснодар 400 лям, скорей всего, такие деньги в России может выплатить наверно лишь Зенит, на продажах футболок они еще эту цену окупят и еще останется

      1
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    • ...
      Рейтинг: +46

      FerzLoko 17 июня 2017, 01:24

      ну брееед же...

      0
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