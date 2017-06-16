В «Реале» пытаются убедить Роналду не покидать клуб

В «Реале» не хотят расставаться с нападающим Криштиану Роналду, который ранее выразил желание покинуть мадридский клуб из-за обвинений испанской прокуратуры.

Газета Marca подтвердила, что футболист уведомил президента сливочных Флорентино Переса о том, что он намерен покинуть «Реал» и хочет перебраться в другую страну.

Сообщается, что в клубе намерены убедить португальского форварда остаться.

Напомним, что Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро.