В «Реале» пытаются убедить Роналду не покидать клуб

А Кристина сделал вид, что обилась.. нашел повод себе еще бонусы выбить какие нибудь.. приподнять
В «Реале» не хотят расставаться с нападающим Криштиану Роналду, который ранее выразил желание покинуть мадридский клуб из-за обвинений испанской прокуратуры.
Газета Marca подтвердила, что футболист уведомил президента сливочных Флорентино Переса о том, что он намерен покинуть «Реал» и хочет перебраться в другую страну.
Сообщается, что в клубе намерены убедить португальского форварда остаться.
Напомним, что Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро.