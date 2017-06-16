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    В «Реале» пытаются убедить Роналду не покидать клуб

    В «Реале» не хотят расставаться с нападающим Криштиану Роналду, который ранее выразил желание покинуть мадридский клуб из-за обвинений испанской прокуратуры.

    Газета Marca подтвердила, что футболист уведомил президента сливочных Флорентино Переса о том, что он намерен покинуть «Реал» и хочет перебраться в другую страну.

    Сообщается, что в клубе намерены убедить португальского форварда остаться.

    Напомним, что Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    16.06.2017 16:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 июня 2017, 18:58

      А Кристина сделал вид, что обилась.. нашел повод себе еще бонусы выбить какие нибудь.. приподнять

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 16 июня 2017, 17:26

      Перес по кабинетам все порешает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 16 июня 2017, 17:11

      уже договорились с другом по бизнесу,пару лет отыграет в МЮ

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 июня 2017, 17:05

      И слезу ещё пустил...меняем на кокошу...пускай по смотрят сколько он будет должен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 16 июня 2017, 16:53

      Давай в Россию,здесь вообще можно не платить!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > liverpool19861986 16 июня 2017, 16:56

      Будешь в России зарплату в чемодане(конверт для футболистов) получать

      1
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