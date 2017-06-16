Роналду готов покинуть «Реал» из-за обвинений испанской прокуратуры

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов покинуть мадридский клуб, сообщает A Bola. Такое желание основано на обвинениях испанской прокуратуры в его адрес. О своем желании Роналду уже сообщил президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу.

Напомним, что португалец обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро. Он скрывался от налоговых органов в период с 2011 по 2014 год. В целом же игрок обвиняется в четырех преступлениях против налоговых органов Испании.