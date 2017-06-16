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    Роналду готов покинуть «Реал» из-за обвинений испанской прокуратуры

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду готов покинуть мадридский клуб, сообщает A Bola. Такое желание основано на обвинениях испанской прокуратуры в его адрес. О своем желании Роналду уже сообщил президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу.

    Напомним, что португалец обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллионов евро. Он скрывался от налоговых органов в период с 2011 по 2014 год. В целом же игрок обвиняется в четырех преступлениях против налоговых органов Испании.

    Источник: A Bola

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    16.06.2017 11:18
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 17 июня 2017, 08:08

      Пиар, чтоб в межсезонку не забыли?

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 июня 2017, 21:28

      герта ждет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 июня 2017, 18:42

      Пусть к нам перебирается. Получит Дальневосточный гектар. Будет с Сигалом и Департье соседями.

      0
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      ...
      Рейтинг: +133

      абжора > Argon 16 июня 2017, 19:19

      Депардье ужу тютю спёкся лягушатник.Уже недобрым словом поминает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > абжора 18 июня 2017, 15:46

      Не слышал еще.
      Но не удивлен

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 16 июня 2017, 16:59

      Информация о неуплате налогов Роналду и др. игроками Реала появилась 3-4м-ца
      назад в каталонских СМИ,др. издания это подхватили. В ответ Роналду выложил
      для всеобщего доступа всю информацию,налоговая заявила,что претензий не имеет. Но в налоговой нашлись силы,которые считают,что налоги,уплаченные в 2014 году за 2009-2013годы внесены одной суммой, и не разбиты по годам- как того требует законодательство и потому не могут быть засчитаны.Хотя там за 2009,2010 г даже переплаты

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 июня 2017, 16:27

      никуда он не перейдет мешок с деньгами (Перес) уладит все!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 16 июня 2017, 15:41

      Давай к нам! у нас налоговая ставка 13% в Ахмате ее вообще нет!

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июня 2017, 13:33

      Эти налоговики Испании уже всех до..бали... Где они были в тот период, когда якобы эти налоги не были уплачены? Прошло 3 года уже, а они только спохватились... К тому же, я не думаю что Рон стал бы жать такие деньги, для него не большие, чтобы потом иметь какие-то проблемы, зная что к его персоне будет повышенный интерес.. По-моему очередная херня от налоговиков... Те и гнома прессовали, и Неймара, и ещё кучу футболистов, но что-то по итогам так и не был никто толком обвинён...

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      Рейтинг: +35

      slender > ivanthebest 16 июня 2017, 16:26

      Ждали пока побольше пени накапает))))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > slender 16 июня 2017, 17:23

      наверно)

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 13:28

      Тебя в любой команде Сибири ждут,
      Там не найдут.

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      Рейтинг: +131

      александр 59 16 июня 2017, 12:53

      ЕС вроде, куда ему уходить

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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 16 июня 2017, 12:51

      Жадность погубит Кристинку. В Китай дорога, там насыпят как надо)

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