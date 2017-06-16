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    «Герта» предложила Роналду продолжить карьеру в Бундеслиге

    Утром «Бомбардир» писал о готовности нападающего Криштиану Роналду покинуть «Реал». Пресс-служба берлинской «Герты» обратилась к португальцу с предложением трансфера.

    «Итак, Роналду хочет уйти из «Реала». Мы не обещаем тебе больших денег, но галактический уровень сложности обеспечен. К тому же весь Берлин будет любить тебя как родного сына. Как тебе, Криштиану?» – написали представители немецкого клуба в твиттере.

    В прошедшем сезоне «Герта» финишировала в турнирной таблице Бундеслиги на шестой строчке. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего Роналду в 100 миллионов евро. Согласно источнику, весь состав берлинского клуба стоит на 14 миллионов дешевле.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: ФК «Герта»

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    16.06.2017 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 июня 2017, 20:45

      еще б Енисей пригласил его

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