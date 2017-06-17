Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

Что произошло?

В начале недели Роналду выполнил норму рядовой суперзвезды Примеры. Оказалось, что он, как Месси и Неймар, тоже не выплатил налоги. Испанские власти требуют от Криштиану 14,7 миллионов евро – эти деньги он якобы задолжал налоговой службе с 2011 по 2014 годы. Но если игроки «Барселоны» выехали из ситуации на поддержке клуба и болельщиков, то КР7 расставил ноги пошире, выдохнул и с длинного разбега ударил кулаком по столу.

Португалец обиделся на «Реал» за отсутствие уважения и теперь ему не нужна Испания. Все это актуально только на данный момент и при одном большом «но»: так говорят СМИ, которые из каждого «нет» делают «может быть», и у которых Мората уже почти неделю играет в «МЮ». Когда речь заходит о будущем иконы, нет ничего удивительного в том, что вопросов больше, чем ответов.

Кто это сказал?

«Роналду зол из-за ситуации с налогами и хочет покинуть Испанию», – написано на первой странице утреннего номера «A Bola», главной португальской газеты о спорте. Издание утверждает, что 32-летний форвард доволен жизнью в Мадриде, но налоговая афера портит ему репутацию. Больше всего четырехкратный победитель ЛЧ боится, что пятно на имидже помешает ему выиграть «Золотой мяч». Единственным выходом он считает трансфер в другую команду, и это решение – окончательное.

Что было потом?

Большие британские издания подхватили тренд – к полудню в умах читателей Independent, BBC и прочих Роналду уже паковал чемоданы. Далее с инсайдом выступил испанский журналист Хосе Фликс Диас – с его слов, Криштиану в самом деле взбешен, и клуб по максимуму пытался его успокоить. Игрока не удалось переубедить, но сливочные все равно хотят избежать потери – во-первых, форвард провел феноменальный сезон, а во-вторых, на трансферном рынке нет другого конкурента Месси.

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Во второй половине дня информацию вбросил журналист Sky Sports Камех Солхекол: согласно его твиттеру, неустойка в контракте Роналду равна миллиарду, а в 2015 году агент игрока и вовсе убедил руководство в том, что в будущем португалец будет стоить 300 миллионов.

Параллельно начался хайповый флэшмоб «слабые команды в шутку приглашают лучших игроков мира и набирают лайки». Так, «Герта» пообещала Криштиану безумную борьбу в Бундеслиге и любовь всей немецкой столицы. Пресс-служба родного «Спортинга» напомнила: «Хороший сын всегда возвращается домой! Опять задерживаешься?»

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Ближе к вечеру пробежала новость о том, что Роналду лично подтвердил все слухи. «Я ухожу, пути назад нет», – сказал он в разговоре с партнерами по сборной Португалии. Оказалось даже, что португалец придумал этот экшн еще до финала Лиги чемпионов.

И что теперь?

Как сказали в официальном твиттере Кубка конфедераций, будущее Роналду известно: он будет играть в Казани. В воскресенье португальцы встретятся с командой Мексики, и слабо верится в то, что Криштиану сейчас способен думать о чем-то другом. Максимум – фото с тренировок или отеля в инстаграме. Кстати, в этой соцсети он, кажется, обозначил свою позицию насчет всей ситуации: «Иногда лучший ответ – это молчание».

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У нас на руках сценарий длиной в целое лето, где главный герой самого популярного вида спорта меняет свою карьеру, а вместе с ней и расклад сил в Европе. Роналду вне «Реала» – это уже не «Реал». Роналду в новом клубе – это переворот. Вся эта фантасмагория легко может оказаться (ш)уткой, но развязку мы увидим не раньше 2-го июля, когда Криштиану закончит Кубок конфедераций, отдохнет и расскажет обо всем сам. А сейчас мы имеем десятки интервью, сотни заметок и тысячи твитов, из которых неясно ровным счетом ничего, кроме факта: если футболист в 32 года – в это время Саенко уже четыре года был на пенсии – создает такой информационный шум, то насчет пятого «Золотого мяча» ему можно не париться.