Источник: Роналду сказал партнерам по сборной, что уйдет из «Реала»

Испанское издание Marca сообщило о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду подтвердил свой уход из клуба в разговоре с партнерами по сборной Португалии.

«Я ухожу, пути назад нет», – передает слова 32-летнего португальца источник.

Напомним, главной причиной возможного трансфера являются требования испанского правительства в адрес Роналду о выплате налогов размером в 14,7 миллионов евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что неустойка в соглашении футболиста со сливочными – 1 миллиард.