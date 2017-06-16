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    Источник: Роналду сказал партнерам по сборной, что уйдет из «Реала»

    Испанское издание Marca сообщило о том, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду подтвердил свой уход из клуба в разговоре с партнерами по сборной Португалии.

    «Я ухожу, пути назад нет», – передает слова 32-летнего португальца источник.

    Напомним, главной причиной возможного трансфера являются требования испанского правительства в адрес Роналду о выплате налогов размером в 14,7 миллионов евро. Ранее «Бомбардир» писал о том, что неустойка в соглашении футболиста со сливочными – 1 миллиард.

    Источник: Marca

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    16.06.2017 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1130

      petr69 16 июня 2017, 21:16

      И кто же отпустит? Все в руках Переса

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China > petr69 16 июня 2017, 21:43

      Есть люди которые может оторвать руку Переса с Роналду

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