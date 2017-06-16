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    Источник: Роналду решил уйти из «Реала» еще до финала Лиги чемпионов

    Утром «Бомбардир» сообщил о желании форварда «Реала» Криштиану Роналду уйти из команды. Причиной считаются проблемы 32-летнего футболиста с налоговой службой Испании.

    Издание AS сообщило о том, что нападающий сборной Португалии решил покинуть Мадрид еще до финала Лиги чемпионов. Напомним, в решающем матче турнира команда Зинедина Зидана обыграла «Ювентус» со счетом 4:1.

    Ранее стало известно о том, что неустойка в контракте Роналду равна 1-му миллиарду евро.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: AS

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    16.06.2017 21:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1130

      petr69 17 июня 2017, 10:29

      Прищемил бы хвост.С Руни не знают что делать, Нани выставили на продажу,
      с Иньестой тоже вопросы.Закончи карьеру красиво в Реале- уже 32

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 17 июня 2017, 01:49

      Я так понимаю это угроза? Если мне не изменяет память такие же проблемы и у Месси, что-то я не припоминаю его посадили за неуплату налогов или он ушел из Барсы? Двойные стандарты однако... Если Реал заинтересован в Роналду то мог бы легко "утрясти" этот вопрос, не даром же его называют "королевским клубом")))

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 июня 2017, 01:48

      Не дешевле ли с государством рассчитаться ?

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 июня 2017, 01:20

      Он решил : Раньше сядешь - раньше выйдешь.

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 17 июня 2017, 01:16

      Бутырка по нему плачет )))

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      Рейтинг: +239

      Михас007 17 июня 2017, 00:55

      Налоги должны платит все

      -1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 17 июня 2017, 00:27

      Так всех мошенников в спартаке ждут.

      -2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 июня 2017, 00:09

      Дело?Да не смешите,он за месяц на рекламе выхватывает больше того что скрыл!Реал не смог встрять за него,тот возвращает ему той же монетой!

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 16 июня 2017, 23:12

      Пусть отвечает по закону. В тюрьму заднеприводного, там ему самое место.

      -3
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > Антибиотик 16 июня 2017, 23:55

      походу за такую неустойку придется ему продать свой самолёт, хату в Америке и машину... совсем парня голожопым оставят...)))но не беда, быстро заработает...

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Антибиотик 17 июня 2017, 00:04

      Чё ты так раздухарился.. у вас вся команда заднеприводных и живут как-то на самом дне таблицы!!! И если уж за неуплату сажать, то каждого зажравшегося игрочишку из рфпл легко на кол посадить можно... и ваших там хоть отбавляй!
      а он если надо за свои дела ответит, как и лёня меси ответил!!! и тебя не спросит рждешное ты горе!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2017, 22:22

      Он уже уходил - получил контракт покруче - и всем доволен.

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