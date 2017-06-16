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  • Источник: Роналду решил уйти из «Реала» еще до финала Лиги чемпионов

Источник: Роналду решил уйти из «Реала» еще до финала Лиги чемпионов

16 июня 2017, 21:48
14

Утром «Бомбардир» сообщил о желании форварда «Реала» Криштиану Роналду уйти из команды. Причиной считаются проблемы 32-летнего футболиста с налоговой службой Испании.

Издание AS сообщило о том, что нападающий сборной Португалии решил покинуть Мадрид еще до финала Лиги чемпионов. Напомним, в решающем матче турнира команда Зинедина Зидана обыграла «Ювентус» со счетом 4:1.

Ранее стало известно о том, что неустойка в контракте Роналду равна 1-му миллиарду евро.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

Источник: AS
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Gullit 76
1497640962
Он уже уходил - получил контракт покруче - и всем доволен.
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Антибиотик
1497643964
Пусть отвечает по закону. В тюрьму заднеприводного, там ему самое место.
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Pourport
1497647340
Дело?Да не смешите,он за месяц на рекламе выхватывает больше того что скрыл!Реал не смог встрять за него,тот возвращает ему той же монетой!
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Павел Амурский
1497648468
Так всех мошенников в спартаке ждут.
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Михас007
1497650144
Налоги должны платит все
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TAGANROG 161
1497651360
Бутырка по нему плачет )))
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DIDI 23
1497651616
Он решил : Раньше сядешь - раньше выйдешь.
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El_Chori
1497653291
Не дешевле ли с государством рассчитаться ?
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serglider
1497653357
Я так понимаю это угроза? Если мне не изменяет память такие же проблемы и у Месси, что-то я не припоминаю его посадили за неуплату налогов или он ушел из Барсы? Двойные стандарты однако... Если Реал заинтересован в Роналду то мог бы легко "утрясти" этот вопрос, не даром же его называют "королевским клубом")))
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petr69
1497684571
Прищемил бы хвост.С Руни не знают что делать, Нани выставили на продажу, с Иньестой тоже вопросы.Закончи карьеру красиво в Реале- уже 32
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