Источник: Роналду решил уйти из «Реала» еще до финала Лиги чемпионов

Утром «Бомбардир» сообщил о желании форварда «Реала» Криштиану Роналду уйти из команды. Причиной считаются проблемы 32-летнего футболиста с налоговой службой Испании.

Издание AS сообщило о том, что нападающий сборной Португалии решил покинуть Мадрид еще до финала Лиги чемпионов. Напомним, в решающем матче турнира команда Зинедина Зидана обыграла «Ювентус» со счетом 4:1.

Ранее стало известно о том, что неустойка в контракте Роналду равна 1-му миллиарду евро.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?