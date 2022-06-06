Роналду прокомментировал разгромную победу Португалии над Швейцарией в Лиге наций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча второго тура Лиги наций против Швейцарии.

Португальцы разгромили соперника со счетом 4:0.

В активе Роналду 2 гола и ассист.

«Очень важная победа в нашем путешествии. Очень много гордости и уверенности в этой группе.

Прилагаем много усилий, чтобы дать португальцам то, чего мы так желаем: победы и убедительные выступления.

Кажется, что сезон подходит к концу, а на самом деле... он только начинается!» – написал Роналду в соцсетях.