Роналду прокомментировал разгромную победу Португалии над Швейцарией в Лиге наций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча второго тура Лиги наций против Швейцарии.
- Португальцы разгромили соперника со счетом 4:0.
- В активе Роналду 2 гола и ассист.
«Очень важная победа в нашем путешествии. Очень много гордости и уверенности в этой группе.
Прилагаем много усилий, чтобы дать португальцам то, чего мы так желаем: победы и убедительные выступления.
Кажется, что сезон подходит к концу, а на самом деле... он только начинается!» – написал Роналду в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»