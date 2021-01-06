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Расписание матчей
Испания. Кубок
Португалете - Леванте
Португалете - Леванте: обзор матча 06 января 2021
Португалете
06.01.2021, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Леванте
62'
M. Musy
29'
С. Леон
90+3'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Португалете - Леванте
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
С. Леон
Пас отдал
Х. де Фрутос
81'
Замена
Р. Марти
️️️️
Сон
Замена
D. Rozas
️️️️
Тейлор
79'
71'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
70'
Желтая карточка
А. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
M. Musy
Пас отдал
A. Salado
62'
46'
Замена
О. Дуарте
️️️️
С. Поштиго
46'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
E. Monterde
️️️️
J. Ángel Ayala
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Леон
Пас отдал
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалете
2
Серхио Камус
ПЗ
21
Antonio Salado
ЦФ
13
Ioritz Landeta
ЦФ
14
Javier Murua
ЦФ
4
Ander Santamaría
ЦФ
3
Nacho Ruiz
ЦФ
12
José Ángel Ayala
ЦФ
6
Fernando Rubio Garcia
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
20
Antonio Salinas
ЦФ
9
Mario Musy
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Португалете
11
Давид Валеро
АП
7
Diego Rozas
ЦФ
1
Jorge Mediavilla
ЦФ
16
Alex Rodriguez
ЦФ
5
Jon Moya
ЦФ
8
Txopi
ЦФ
18
Esteve Monterde
ЦФ
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
1-5
2
Камус
6
9
20
77
Тейлор
12
3-2-2-3
25
Карденас
17
Сон
22
Радойя
21
Поштиго
23
Коке
3
Гарсия
8
Кочорашвили
16
Мелеро
11
Леон
25
Моралес
31
77
Тейлор
7
7
77
Тейлор
12
18
18
12
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
25
Моралес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
25
Моралес
21
Поштиго
6
Дуарте
6
Дуарте
21
Поштиго
17
Сон
9
Марти
9
Марти
17
Сон
Остались в запасе
Португалете
Леванте
1
Jorge Mediavilla
ЦФ
16
Alex Rodriguez
ЦФ
5
Jon Moya
ЦФ
8
Txopi
ЦФ
11
Давид Валеро
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Алехандро Блеса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Jorge Mediavilla
ЦФ
16
Alex Rodriguez
ЦФ
5
Jon Moya
ЦФ
8
Txopi
ЦФ
11
Давид Валеро
АП
Остались в запасе
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Алехандро Блеса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Португалете - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Португалете
Испания. Кубок, 1/32 финала
Португалете
0 : 3
02.12.2025
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Португалете
1 : 0
29.10.2025
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/32 финала
Португалете
1 : 2
06.01.2021
Леванте
Испания. Кубок, 1/64 финала
Португалете
1 : 0
15.12.2020
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Хетафе
0 : 0
11.11.2010
Португалете
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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