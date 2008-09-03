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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альфаро - Дон Бенито
Альфаро - Дон Бенито: обзор матча 03 сентября 2008
Альфаро
03.09.2008, среда, 00:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Дон Бенито
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Альфаро - Дон Бенито
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Альфаро
Испания. Кубок, 1 раунд
Альфаро
0 : 2
31.10.2024
Тенерифе
Испания. Кубок, 1 раунд
Альфаро
0 : 1
13.11.2022
Картахена
Испания. Кубок, 2 раунд
Альфаро
1 : 2
03.09.2008
Дон Бенито
Испания. Кубок, 1 раунд
Альфаро
1 : 0
28.08.2008
Акуилас
Дон Бенито
Испания. Кубок, 1 раунд
Дон Бенито
1 : 2
31.10.2024
ФК Андорра
Испания. Кубок, 3 раунд
Португалете
2 : 0
08.10.2008
Дон Бенито
Испания. Кубок, 2 раунд
Альфаро
1 : 2
03.09.2008
Дон Бенито
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико
0 : 1
27.08.2008
Дон Бенито
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