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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альфаро - Картахена
Альфаро - Картахена: обзор матча 13 ноября 2022
Альфаро
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Картахена
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Альфаро - Картахена
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Альфаро
Испания. Кубок, 1 раунд
Альфаро
0 : 2
31.10.2024
Тенерифе
Испания. Кубок, 1 раунд
Альфаро
0 : 1
13.11.2022
Картахена
Испания. Кубок, 2 раунд
Альфаро
1 : 2
03.09.2008
Дон Бенито
Испания. Кубок, 1 раунд
Альфаро
1 : 0
28.08.2008
Акуилас
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Картогонова
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Картахена
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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