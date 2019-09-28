Рамос: «Было трудно создавать моменты, потому что «Атлетико» лишил нас пространства»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ничью в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:0).

«Матчи с «Атлетико» всегда энергозатратные. С ними тяжело играть, поэтому было важно хотя бы не пропустить. При этом в нам было трудно создавать моменты, потому что они лишили нас пространства. Мы недовольны итоговым результатом, так как хотели получить три очка.

Думаю, мы на правильном пути. Что касается конфликта с судьей, дело в том, что мы получили больше карточек, в то время как они совершали больше нарушений», – сказал Рамос.