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    Рамос: «Было трудно создавать моменты, потому что «Атлетико» лишил нас пространства»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ничью в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:0).

    «Матчи с «Атлетико» всегда энергозатратные. С ними тяжело играть, поэтому было важно хотя бы не пропустить. При этом в нам было трудно создавать моменты, потому что они лишили нас пространства. Мы недовольны итоговым результатом, так как хотели получить три очка.

    Думаю, мы на правильном пути. Что касается конфликта с судьей, дело в том, что мы получили больше карточек, в то время как они совершали больше нарушений», – сказал Рамос.

    • По информации As, во время одного из спорных эпизодов Рамос оскорбил судью, но не получил никакого наказания.
    • «Атлетико» с 14 очками делит второе место с «Гранадой».
    • «Реал» с 15 баллами лидирует в чемпионате Испании.

    Источник: Marca

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