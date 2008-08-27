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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Гримсби Таун
Блэкберн - Гримсби Таун: обзор матча 27 августа 2008
Блэкберн
27.08.2008, среда, 00:00
Кубок Английской лиги
4 : 1
Завершен
Гримсби Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Блэкберн - Гримсби Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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2 : 1
07.11.2026
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1 : 2
03.11.2026
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31.10.2026
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Блэкберн
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3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Гримсби Таун
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- : -
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20.10.2026
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17.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 10 тур
Порт Вейл
1 : 0
10.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
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