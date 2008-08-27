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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сант Андреу - Мирандес
Сант Андреу - Мирандес: обзор матча 27 августа 2008
Сант Андреу
27.08.2008, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Мирандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сант Андреу - Мирандес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сант Андреу
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сант Андреу
1 : 1
04.12.2025
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сант Андреу
2 : 1
29.10.2025
Теруэль
Испания. Кубок, 2 раунд
Сант Андреу
1 : 3
04.12.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1 раунд
Сант Андреу
2 : 1
30.10.2024
Мирандес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
4 : 0
05.12.2018
Сант Андреу
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
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