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Расписание матчей
Испания. Кубок
Изарра - Гава
Изарра - Гава: обзор матча 27 августа 2008
Изарра
27.08.2008, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Гава
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Изарра - Гава
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Изарра
Испания. Кубок, 1 раунд
Лагун Онак
2 : 1
26.08.2009
Изарра
Испания. Кубок, 1 раунд
Изарра
0 : 1
27.08.2008
Гава
Гава
Испания. Кубок, 2 раунд
Гава
1 : 3
11.09.2008
Универсидад
Испания. Кубок, 1 раунд
Изарра
0 : 1
27.08.2008
Гава
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