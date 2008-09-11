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Гава - Универсидад: обзор матча 11 сентября 2008

Гава
11.09.2008, четверг, 00:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Универсидад
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Гава - Универсидад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гава
Испания. Кубок, 2 раунд
Гава
1 : 3
11.09.2008
Универсидад
Испания. Кубок, 1 раунд
Изарра
0 : 1
27.08.2008
Гава
Универсидад
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
1 : 1
10.11.2010
Универсидад
Испания. Кубок, 1/16 финала
Универсидад
0 : 5
27.10.2010
Атлетико
Испания. Кубок, 3 раунд
Понферрадина
1 : 1
08.10.2008
Универсидад
Испания. Кубок, 2 раунд
Гава
1 : 3
11.09.2008
Универсидад
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