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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Универсидад
Атлетико - Универсидад: обзор матча 10 ноября 2010
Атлетико
10.11.2010, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Универсидад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетико - Универсидад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Универсидад
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
1 : 1
10.11.2010
Универсидад
Испания. Кубок, 1/16 финала
Универсидад
0 : 5
27.10.2010
Атлетико
Испания. Кубок, 3 раунд
Понферрадина
1 : 1
08.10.2008
Универсидад
Испания. Кубок, 2 раунд
Гава
1 : 3
11.09.2008
Универсидад
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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