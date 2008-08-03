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    Расписание матчей 03-08-2008

    июль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2008, 16 тур
    3 августа, воскресенье
    12:00
    Луч
    1:1
    Рубин
    Матч завершен
    3 августа, воскресенье
    16:00
    Амкар-Пермь
    0:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    3 августа, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    1:0
    Сатурн
    Матч завершен
    3 августа, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    0:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Кубок РЖД 2008
    3 августа, воскресенье
    14:00
    Милан
    0:5
    Челси
    Матч завершен
    3 августа, воскресенье
    16:30
    Севилья
    3:0
    Локомотив
    Матч завершен
    Чемпионат Украины (2008/2009), 3 тур
    3 августа, воскресенье
    19:00
    Заря
    0:0
    Металлург
    Матч завершен
    3 августа, воскресенье
    20:00
    Таврия
    1:3
    Ворскла
    Матч завершен
    3 августа, воскресенье
    20:00
    Шахтер
    3:0
    Мариуполь
    Матч завершен
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