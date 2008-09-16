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    Расписание матчей 16-09-2008

    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2008/2009), 1 тур, группа A
    16 сентября, вторник
    22:45
    Челси
    4:0
    Бордо
    Матч завершен
    16 сентября, вторник
    22:45
    Рома
    1:2
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2008/2009), 1 тур, группа B
    16 сентября, вторник
    22:45
    Панатинаикос
    0:2
    Интер
    Матч завершен
    16 сентября, вторник
    22:45
    Вердер
    0:0
    Анортосис
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2008/2009), 1 тур, группа C
    16 сентября, вторник
    22:45
    Базель
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    16 сентября, вторник
    22:45
    Барселона
    3:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2008/2009), 1 тур, группа D
    16 сентября, вторник
    22:45
    ПСВ
    0:3
    Атлетико
    Матч завершен
    16 сентября, вторник
    22:45
    Марсель
    1:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
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