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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - ЧФР Клуж
Рома - ЧФР Клуж: обзор матча 16 сентября 2008
Рома
16.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рома - ЧФР Клуж
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0
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Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Антон Аверьянов (оба - Россия)
Делегат:
Жан-Мари Филипс (Бельгия)
Стадион:
Олимпико
Посещаемость:
25382 из 73261 зрителей (34%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи); "Спорт" 00:45 (в записи)
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