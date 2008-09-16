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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Ливерпуль
Марсель - Ливерпуль: обзор матча 16 сентября 2008
Марсель
16.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
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Статистика матча Марсель - Ливерпуль
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Матчи команд
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Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Бернхард Цаунер
Армин Эдер (оба - Австрия)
Делегат:
Данило Филачьоне (Италия)
Стадион:
Велодром
Посещаемость:
44841 из 60031 зрителей (74%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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