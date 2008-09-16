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Расписание матчей
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Вердер - Анортосис
Вердер - Анортосис: обзор матча 16 сентября 2008
Вердер
16.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Анортосис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вердер - Анортосис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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07.11.2026
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Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
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Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
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2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
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2 : 1
01.11.2026
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Анортосис
2 : 0
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1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Мартин Крайанс
Том Хью Мерфи (оба - Шотландия)
Делегат:
Ярослав Дудл (Чехия)
Стадион:
Везерстадион
Посещаемость:
34690 из 42100 зрителей (82%)
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