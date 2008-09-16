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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Спортинг
Барселона - Спортинг: обзор матча 16 сентября 2008
Барселона
16.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
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Статистика матча Барселона - Спортинг
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0
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Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
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1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 1
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25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Помощники судьи:
Стефан Дюамель
Кристоф Капелли (оба - Франция)
Делегат:
Армен Минасян (Армения)
Стадион:
Камп Ноу
Посещаемость:
58354 из 99786 зрителей (58%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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