Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2008
август 2008
Россия. Премьер-лига 2008, 20 тур
Химки
0 : 0
Шинник
Матч завершен
Суперкубок УЕФА 2008, Финал
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Зенит
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2008, 30 тур
Волга
0 : 2
Витязь
Матч завершен
СКА-Хабаровск
2 : 1
Новокузнецк
Матч завершен
Звезда
5 : 1
Динамо Брл
Матч завершен
Алания
2 : 1
СКА
Матч завершен
КАМАЗ
0 : 0
Носта
Матч завершен
Машук-КМВ
2 : 2
Салют
Матч завершен
Ростов
1 : 0
Балтика
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 1
Торпедо
Матч завершен
Черноморец
1 : 2
Сибирь
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Урал
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 3 тур
Карлсруэ
0 : 2
Кельн
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 7 тур
0 : 1
Арсенал
Матч завершен