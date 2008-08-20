Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 20-08-2008

    июль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    август 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2008
    20 августа, среда
    20:00
    Украина
    1:0
    Польша
    Матч завершен
    20 августа, среда
    21:15
    Россия
    1:1
    Нидерланды
    Матч завершен
    20 августа, среда
    22:15
    Дания
    0:3
    Испания
    Матч завершен
    20 августа, среда
    22:45
    Австрия
    2:2
    Италия
    Матч завершен
    20 августа, среда
    23:00
    Англия
    2:2
    Чехия
    Матч завершен
    20 августа, среда
    23:00
    Германия
    2:0
    Бельгия
    Матч завершен
    20 августа, среда
    23:00
    Швеция
    2:3
    Франция
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, 1 тур, группа 6
    20 августа, среда
    20:00
    Казахстан
    3:0
    Андорра
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2008/2009), 2 раунд
    20 августа, среда
    22:30
    Авеллино
    0:1
    Реджана 1919
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11