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Расписание матчей
Италия. Кубок
Авеллино - Реджана 1919
Авеллино - Реджана 1919: обзор матча 20 августа 2008
Авеллино
20.08.2008, среда, 22:30
Италия. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Реджана 1919
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Авеллино - Реджана 1919
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Авеллино
- : -
22.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
27.10.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 8 тур
Авеллино
0 : 1
24.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
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