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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Интер
Панатинаикос - Интер: обзор матча 16 сентября 2008
Панатинаикос
16.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Интер
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Панатинаикос - Интер
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0
0
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0
0
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
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Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Помощники судьи:
Хуан Юсте Хименес
Хавьер Уго Новоа Роблес (оба - Испания)
Делегат:
Роланд Тис (Бельгия)
Стадион:
Апостолос Николаидис
Посещаемость:
58378
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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