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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Бордо
Челси - Бордо: обзор матча 16 сентября 2008
Челси
16.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 1 тур
4 : 0
Завершен
Бордо
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Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
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Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
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4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Помощники судьи:
Адриан Иниа
Ники Сиберт (оба - Голландия)
Делегат:
Кеннет Таллингер (Швеция)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
39635 из 41837 зрителей (94%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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