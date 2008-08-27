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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ориуэла - Атлетико Балеарес
Ориуэла - Атлетико Балеарес: обзор матча 27 августа 2008
Ориуэла
27.08.2008, среда, 00:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Атлетико Балеарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ориуэла - Атлетико Балеарес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ориуэла
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
3 : 4
30.10.2025
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Ориуэла
0 : 0
05.12.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1 раунд
Лангрео
1 : 2
30.10.2024
Ориуэла
Испания. Кубок, 1/32 финала
Ориуэла
2 : 5
07.12.2023
Жирона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико Балеарес
2 : 3
17.12.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Атлетико Балеарес
1 : 0
04.12.2025
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 1 раунд
Арнедо
2 : 1
13.11.2022
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико Балеарес
0 : 1
16.01.2022
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