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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ориуэла - Жирона
Ориуэла - Жирона: обзор матча 07 декабря 2023
Ориуэла
07.12.2023, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 5
Завершен
Жирона
45+3'
L. D. Booker
7'
П. Торре
66'
К. Стуани
74'
К. Стуани
82'
Порту
87'
В. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ориуэла - Жирона
88'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Д. Солис
87'
ГОЛ! 1:5!
В. Фернандес
83'
Замена
В. Цыганков
️️️️
Порту
82'
ГОЛ! 1:4!
Порту
Пас отдал
М. Гутьеррес
74'
ГОЛ! 1:3!
К. Стуани
Пас отдал
М. Гутьеррес
70'
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
J. Callejon
️️️️
S. Camacho Martínez
69'
66'
ГОЛ! 1:2!
К. Стуани
Пас отдал
В. Фернандес
58'
Замена
Савиньо
️️️️
А. Мартинес
58'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
И. Альмена
58'
Замена
Я. Коуто
️️️️
И. Кебе
ГОЛ! 1:1!
L. D. Booker
45'
+3
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Торре
Пас отдал
И. Альмена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ориуэла
1
Aitor Arias
ВР
21
L. D. Booker
ЦЗ
3
José Damián
ЦЗ
2
Jaime Escobar
ЦЗ
22
Sergio Mendinueta
ЦЗ
8
Sergio Camacho Martínez
(К)
ЦП
23
Aschalew Sanmartí
ЦП
11
Nacho Muñoz
ЦФ
20
Álvaro Salinas García
ЦФ
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
23
Икер Альмена
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Ориуэла
25
Denis Volkov
ВР
20
Marc Sirera
ЦЗ
24
Borja Mula
ЦП
30
Hugo Rabasco
ЦП
14
Brian Pallares Blasco
ЦФ
7
Jawed Abd El Resak Boumeddane
ЦФ
11
Adrian Revilla
ЦФ
16
Miguel De las Cuevas
ЦФ
15
J. Callejon
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
32
Juan Arango
ЦП
17
Савиньо
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
4-2-2
1
21
2
22
3
8
23
20
11
3-1-2-3-1
40
Фуидиас
22
Мартинес
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
14
Кебе
23
Альмена
14
Солис
17
Фернандес
20
Торре
10
Порту
7
Стуани
8
15
15
8
23
Альмена
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
23
Альмена
14
Солис
24
Гарсия
24
Гарсия
14
Солис
14
Кебе
27
Коуто
27
Коуто
14
Кебе
22
Мартинес
17
Савиньо
17
Савиньо
22
Мартинес
10
Порту
11
Цыганков
11
Цыганков
10
Порту
Остались в запасе
Ориуэла
Жирона
25
Denis Volkov
ВР
20
Marc Sirera
ЦЗ
24
Borja Mula
ЦП
30
Hugo Rabasco
ЦП
14
Brian Pallares Blasco
ЦФ
7
Jawed Abd El Resak Boumeddane
ЦФ
11
Adrian Revilla
ЦФ
16
Miguel De las Cuevas
ЦФ
1
Хуан Карлос
ВР
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
33
Alex Almansa
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
25
Denis Volkov
ВР
20
Marc Sirera
ЦЗ
24
Borja Mula
ЦП
30
Hugo Rabasco
ЦП
14
Brian Pallares Blasco
ЦФ
7
Jawed Abd El Resak Boumeddane
ЦФ
11
Adrian Revilla
ЦФ
16
Miguel De las Cuevas
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
27
Эрик Монхонел
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
33
Alex Almansa
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Ориуэла - Жирона
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
5
5
Офсайды
0
1
Количество передач
105
333
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Ориуэла
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
3 : 4
30.10.2025
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Ориуэла
0 : 0
05.12.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1 раунд
Лангрео
1 : 2
30.10.2024
Ориуэла
Испания. Кубок, 1/32 финала
Ориуэла
2 : 5
07.12.2023
Жирона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Посещаемость:
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