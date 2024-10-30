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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лангрео - Ориуэла
Лангрео - Ориуэла: обзор матча 30 октября 2024
Лангрео
30.10.2024, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Ориуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лангрео - Ориуэла
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лангрео
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1 раунд
Лангрео
1 : 2
30.10.2024
Ориуэла
Ориуэла
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
3 : 4
30.10.2025
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Ориуэла
0 : 0
05.12.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1 раунд
Лангрео
1 : 2
30.10.2024
Ориуэла
Испания. Кубок, 1/32 финала
Ориуэла
2 : 5
07.12.2023
Жирона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
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