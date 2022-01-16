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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Балеарес - Валенсия
Атлетико Балеарес - Валенсия: обзор матча 16 января 2022
Атлетико Балеарес
16.01.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Валенсия
1'
М. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико Балеарес - Валенсия
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Муса
Желтая карточка
D.
85'
77'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
Замена
V. Pastrana
️️️️
V. Tanque
76'
Замена
J. Fran
️️️️
P. Orfila
64'
Замена
H. Rodriguez
️️️️
I. Vilarrasa
64'
64'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
М. Андре
63'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
У. Рачич
Желтая карточка
L. Ferrone
57'
56'
Желтая карточка
У. Рачич
55'
Желтая карточка
У. Гильямон
Замена
C. Delgado
️️️️
C.
27'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Андре
Пас отдал
У. Рачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Балеарес
1
Xavi Ginard
ВР
12
Luca Ferrone
ЦЗ
22
Pedro Orfila
ЦЗ
15
Josep Jaume Busquets
ЦЗ
10
Canario
ЦП
6
Armando Shashoua
ЦП
8
Miguel Cordero
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
15
Damián Petcoff
ЦФ
9
Dioni
ЦФ
11
VinÃcius Tanque
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико Балеарес
17
Victor Pastrana
ЦП
29
Antoni Florit
ЦФ
15
Carlos Delgado
ЦФ
7
Jose Fran
ЦФ
0
H. Rodriguez
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Диего Лопес
ЦФ
3-3-4
1
12
22
15
10
6
8
3
11
9
15
4-2-1-1-2
1
Хауме
3
Москера
4
Дьякаби
15
Альдрете
14
Гайя
22
Гильямон
10
Рачич
88
Куандреди
80
Муса
10
Андре
9
Дуро
11
17
17
11
10
15
15
10
22
7
7
22
3
0
0
3
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
10
Рачич
20
Фулкье
20
Фулкье
10
Рачич
10
Андре
11
Гедеш
11
Гедеш
10
Андре
Остались в запасе
Атлетико Балеарес
Валенсия
29
Antoni Florit
ЦФ
25
Георгий Мамардашвили
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
29
Antoni Florit
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико Балеарес - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико Балеарес
2 : 3
17.12.2025
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Атлетико Балеарес
1 : 0
04.12.2025
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 1 раунд
Арнедо
2 : 1
13.11.2022
Атлетико Балеарес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико Балеарес
0 : 1
16.01.2022
Валенсия
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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