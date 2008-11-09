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Расписание матчей 09-11-2008

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
октябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
ноябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
декабрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига 2008, 28 тур Таблица
9 ноября, 14:00
Амкар-Пермь
1 : 1
Зенит
Матч завершен
9 ноября, 16:00
Спартак
0 : 1
Локомотив
Матч завершен
9 ноября, 16:30
Динамо
2 : 0
Луч
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Рубин
1 : 3
Ахмат
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 12 тур Таблица
9 ноября, 16:30
Блэкберн
0 : 2
Челси
Матч завершен
9 ноября, 18:00
Астон Вилла
1 : 2
Мидлсбро
Матч завершен
9 ноября, 18:00
Манчестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Фулхэм
2 : 1
Ньюкасл
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 10 тур Таблица
9 ноября, 19:00
Осасуна
0 : 0
Атлетико
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Депортиво
1 : 0
Эспаньол
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Нумансия
2 : 4
Бетис
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Расинг
1 : 0
Спортинг
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Мальорка
3 : 3
Атлетик
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Вильярреал
2 : 1
Альмерия
Матч завершен
9 ноября, 21:00
Севилья
1 : 0
Рекреативо
Матч завершен
9 ноября, 23:00
Хетафе
0 : 3
Валенсия
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 11 тур Таблица
9 ноября, 17:00
Катания
2 : 1
Кальяри
Матч завершен
9 ноября, 17:00
Кьево
0 : 2
Ювентус
Матч завершен
9 ноября, 17:00
Фиорентина
2 : 1
Аталанта
Матч завершен
9 ноября, 17:00
Дженоа
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
Матч завершен
9 ноября, 17:00
Интер
1 : 0
Удинезе
Матч завершен
9 ноября, 17:00
Лацио
3 : 0
Сиена
Матч завершен
9 ноября, 17:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
Матч завершен
9 ноября, 22:30
Лечче
1 : 1
Милан
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 12 тур Таблица
9 ноября, 19:00
Айнтрахт
2 : 2
Штутгарт
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Герта
1 : 0
Хоффенхайм
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Шальке-04
1 : 2
Бавария
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 13 тур Таблица
9 ноября, 19:00
Сент-Этьен
0 : 3
Ренн
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Валансьен
0 : 1
Нанси
Матч завершен
9 ноября, 23:00
ПСЖ
1 : 0
Лилль
Матч завершен
Англия. Кубок (2008/2009)
9 ноября, 00:00
0 : 1
Форест Грин
Матч завершен
9 ноября, 00:00
Хавант энд Уотерлувилль
1 : 3
Брентфорд
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 14 тур Таблица
9 ноября, 17:00
Черноморец
0 : 1
Ворскла
Матч завершен
9 ноября, 18:00
Кривбасс
1 : 3
Металлист
Матч завершен
9 ноября, 19:00
Динамо
1 : 0
Матч завершен
Россия
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