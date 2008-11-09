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октябрь 2008
ноябрь 2008
Россия. Премьер-лига 2008, 28 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
Зенит
Матч завершен
Спартак
0 : 1
Локомотив
Матч завершен
Динамо
2 : 0
Луч
Матч завершен
Рубин
1 : 3
Ахмат
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 12 тур
Блэкберн
0 : 2
Челси
Матч завершен
Астон Вилла
1 : 2
Мидлсбро
Матч завершен
Манчестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
Матч завершен
Фулхэм
2 : 1
Ньюкасл
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 10 тур
Осасуна
0 : 0
Атлетико
Матч завершен
Депортиво
1 : 0
Эспаньол
Матч завершен
Нумансия
2 : 4
Бетис
Матч завершен
Расинг
1 : 0
Спортинг
Матч завершен
Мальорка
3 : 3
Атлетик
Матч завершен
Вильярреал
2 : 1
Альмерия
Матч завершен
Севилья
1 : 0
Рекреативо
Матч завершен
Хетафе
0 : 3
Валенсия
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 11 тур
Катания
2 : 1
Кальяри
Матч завершен
Кьево
0 : 2
Ювентус
Матч завершен
Фиорентина
2 : 1
Аталанта
Матч завершен
Дженоа
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
Матч завершен
Интер
1 : 0
Удинезе
Матч завершен
Лацио
3 : 0
Сиена
Матч завершен
Наполи
2 : 0
Сампдория
Матч завершен
Лечче
1 : 1
Милан
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 12 тур
Айнтрахт
2 : 2
Штутгарт
Матч завершен
Герта
1 : 0
Хоффенхайм
Матч завершен
Шальке-04
1 : 2
Бавария
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2008/2009), 13 тур
Сент-Этьен
0 : 3
Ренн
Матч завершен
Валансьен
0 : 1
Нанси
Матч завершен
ПСЖ
1 : 0
Лилль
Матч завершен
Англия. Кубок (2008/2009)
0 : 1
Форест Грин
Матч завершен
Хавант энд Уотерлувилль
1 : 3
Брентфорд
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 14 тур
Черноморец
0 : 1
Ворскла
Матч завершен
Кривбасс
1 : 3
Металлист
Матч завершен
Динамо
1 : 0
Матч завершен