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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 09 ноября 2008
Спартак
09.11.2008, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
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Статистика матча Спартак - Локомотив
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Матчи команд
Спартак
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- : -
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08.11.2026
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25.10.2026
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Рубин
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
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25.10.2026
Локомотив
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Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
С.Пантелеев (Тула)
Делегат:
А.Будогосский (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Онлайн" 15:50 (прямая)
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