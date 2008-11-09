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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Луч
Динамо - Луч: обзор матча 09 ноября 2008
Динамо
09.11.2008, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
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Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В.Ходеев (Воронеж)
А.Малородов (Саратов)
Делегат:
А.Маляров (Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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