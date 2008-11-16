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Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Нумансия
Эспаньол - Нумансия: обзор матча 16 ноября 2008
Эспаньол
16.11.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 4
Завершен
Нумансия
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эспаньол - Нумансия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
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Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
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Расинг
2 : 1
24.10.2026
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Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
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09.10.2026
Эспаньол
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Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
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Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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