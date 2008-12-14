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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Лорьян
Гавр - Лорьян: обзор матча 14 декабря 2008
Гавр
14.12.2008, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 3
Завершен
Лорьян
67'
Н. Дьез
41'
Я. Мансури
45'
К. Гамейро
69'
М. Ваируа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Лорьян
Замена
О. Эволо
️️️️
Я. Жуффре
Замена
О. Давидас
️️️️
Н. Никежич
Замена
У. Ле Пен
️️️️
М. Ваируа
ГОЛ! 1:3!
М. Ваируа
ГОЛ! 1:2!
Н. Дьез
Замена
Б. Жентон
️️️️
Б. Соро
Замена
А. Алассан
️️️️
Э. Набуан
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
ГОЛ! 0:1!
Я. Мансури
Замена
Л. Нестор
️️️️
М. Самбу
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
М. Бака
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
17
Никола Никежич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
18
Абассе Ба
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Ульриш Ле Пен
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
3-2-2-3
1
Рево
4
Самбу
6
Анин
6
Бака
3
Жилле
21
Тиксье
7
Дьез
24
Алла
31
Набуан
17
Никежич
22
Лесаж
4-4-2
16
Одар
5
Соро
13
Сиани
5
Маршаль
14
Ле Лан
7
Абриэль
31
Амалфитано
23
Мансури
8
Жуффре
9
Гамейро
19
Ваируа
17
Никежич
10
Давидас
10
Давидас
17
Никежич
31
Набуан
7
Алассан
7
Алассан
31
Набуан
4
Самбу
14
Нестор
14
Нестор
4
Самбу
19
Ваируа
15
Ле Пен
15
Ле Пен
19
Ваируа
5
Соро
0
Жентон
0
Жентон
5
Соро
8
Жуффре
5
Эволо
5
Эволо
8
Жуффре
Остались в запасе
Гавр
Лорьян
18
Абассе Ба
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
18
Абассе Ба
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Гавр - Лорьян
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Жюль Дешасо
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