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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 14 декабря 2008
Атлетик
14.12.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
6'
Ф. Льоренте
23'
А. Ираола
32'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спортинг
Замена
А. Итурраспе
️️️️
К. Гурпеги
Замена
Х. дель Ольмо
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Херард
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Ф. Йесте
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Л. Моран
Замена
Мичел
️️️️
С. Матабуэна
Замена
М. Билич
️️️️
Кармело
Желтая карточка
Р. Састре
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Кармело
ГОЛ! 3:0!
Д. Лопес
ГОЛ! 2:0!
А. Ираола
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
0
Иньиго
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
6
Кармело
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
17
Хосеба дель Ольмо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Спортинг
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
45
Аморебиета
20
Осио
51
Ираола
88
Мартинес
14
Сусаета
27
Лопес
33
Йесте
0
Иньиго
12
Льоренте
3-2-1-3-1
25
Куэльяр
0
Херард
11
Лора
15
Канелья
0
Састре
14
Эрнандес
24
Матабуэна
18
Моран
6
Кармело
99
Сесилия
18
Баррал
12
Льоренте
17
дель Ольмо
17
дель Ольмо
12
Льоренте
Гурпеги
8
Итурраспе
8
Итурраспе
Гурпеги
33
Йесте
18
Гурпеги
18
Гурпеги
33
Йесте
24
Матабуэна
8
Мичел
8
Мичел
24
Матабуэна
18
Моран
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
18
Моран
6
Кармело
9
Билич
9
Билич
6
Кармело
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Койкили
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Остались в запасе
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
1
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Атлетик - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Сан Мамес
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