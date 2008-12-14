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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сиена
Палермо - Сиена: обзор матча 14 декабря 2008
Палермо
14.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Сиена
30'
М. Кассани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сиена
Замена
️️️️
М. Брешиано
Желтая карточка
Ч. Бово
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Коппола
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Д. Суччи
Желтая карточка
М. Карроццьери
Желтая карточка
Д. Портанова
Замена
М. Фрик
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 1:0!
М. Кассани
Замена
К. Моци
️️️️
Л. Россеттини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
0
Космин Моци
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
4
Марио Фрик
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-1-2-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
83
Бово
80
Карроццьери
6
Кассани
21
Ливерани
23
Брешиано
23
Ночерино
19
Суччи
10
Кавани
3-5-2
23
Курчи
90
Портанова
13
Россеттини
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
14
Галлоппа
13
Харджа
10
Коппола
18
Суньига
5
Геззаль
7
Маккароне
24
Кьер
24
Кьер
19
Суччи
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
19
Суччи
13
Россеттини
0
Моци
0
Моци
13
Россеттини
7
Маккароне
4
Фрик
4
Фрик
7
Маккароне
10
Коппола
16
Калайо
16
Калайо
10
Коппола
Остались в запасе
Палермо
Сиена
1
Самир Уйкани
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
12
Эмануэле Манитта
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
12
Эмануэле Манитта
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Палермо - Сиена
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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