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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Катания
Фиорентина - Катания: обзор матча 14 декабря 2008
Фиорентина
14.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Катания
56'
А. Муту
80'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Катания
Желтая карточка
С. Альмирон
Замена
М. Паскуаль
️️️️
А. Муту
Замена
С. Альмирон
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Терлицци
Желтая карточка
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
К. Терлицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
27
Эдгар Альварес
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
3-5-2
1
Фрей
3
Кролдруп
5
Гамберини
16
Комотто
11
Варгас
18
Монтоливо
8
Кузманович
33
Донадель
11
Сантана
12
Муту
19
Джилардино
3-2-3-2
1
Биццарри
26
Сильвестре
21
Сильвестри
6
Стовини
88
Терлицци
3
Сабато
17
Ледесма
76
Тедеско
5
Карбони
9
Паолуччи
55
Мартинес
12
Муту
21
Паскуаль
21
Паскуаль
12
Муту
18
Монтоливо
4
Альмирон
4
Альмирон
18
Монтоливо
11
Сантана
9
Йоветич
9
Йоветич
11
Сантана
88
Терлицци
27
Альварес
27
Альварес
88
Терлицци
Остались в запасе
Фиорентина
Катания
30
Марко Сторари
ВР
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
1
Томаш Косицки
ВР
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Фиорентина - Катания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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