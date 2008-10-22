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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Барселона
Базель - Барселона: обзор матча 22 октября 2008
Базель
22.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 5
Завершен
Барселона
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Статистика матча Базель - Барселона
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
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Базель
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Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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1 : 3
20.09.2026
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31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Помощники судьи:
Патрик Герритсен
Вилко Лобберт (оба - Голландия)
Делегат:
Джим Стьерне Хансен (Дания)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Посещаемость:
35000 из 38500 зрителей (90%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (прямая)
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