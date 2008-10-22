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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Марсель
ПСВ - Марсель: обзор матча 22 октября 2008
ПСВ
22.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ПСВ - Марсель
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Делегат:
Деннис Круз (Ирландия)
Стадион:
Филипс
Посещаемость:
30000 из 35000 зрителей (85%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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