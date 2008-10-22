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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Ливерпуль
Атлетико - Ливерпуль: обзор матча 22 октября 2008
Атлетико
22.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико - Ливерпуль
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Андерс Норрестранн (оба - Дания)
Делегат:
Давид Петриашвили (Грузия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Посещаемость:
48769 из 54960 зрителей (88%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая); "Спорт" 00:45 (в записи)
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