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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Реджо-ди-Калабрия
Палермо - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 28 сентября 2008
Палермо
28.09.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Палермо - Реджо-ди-Калабрия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Стефано Фарина
(Нови Лигуре)
Стадион:
Ренцо Барбера
Новости команд
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