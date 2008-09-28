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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Ростов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 сентября 2008
Ростов
28.09.2008, воскресенье, 20:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
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Статистика матча Ростов - Кубань (ЛФЛ)
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0
0
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0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
16:31
6
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
13:55
11
Появилось объяснение провала Соболева в матче с «Ростовом»
13:03
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Вчера, 18:11
5
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
16:31
6
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
13:55
11
Появилось объяснение провала Соболева в матче с «Ростовом»
13:03
2
Бубнов прокомментировал потерю очков «Зенитом» против «Ростова»
12:52
8
Мостовой – об Альбе: «Из «Ростова» оператора увольняют, а он на следующий день – тренер «Родины»
Вчера, 18:11
5
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
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