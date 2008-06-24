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    Расписание матчей 24-06-2008

    май 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Первый дивизион 2008, 19 тур
    24 июня, вторник
    00:00
    Волга
    2:1
    Звезда
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    00:00
    Спортакадемклуб
    0:2
    Балтика
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    18:00
    Алания
    1:1
    Ростов
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    18:00
    Витязь
    1:1
    Сибирь
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    18:00
    КАМАЗ
    2:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    18:00
    Машук-КМВ
    3:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    18:30
    Анжи
    3:0
    Торпедо
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    19:00
    Салют
    0:0
    Новокузнецк
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    19:00
    СКА
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    20:00
    Носта
    2:2
    Урал
    Матч завершен
    24 июня, вторник
    20:00
    Черноморец
    0:1
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
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