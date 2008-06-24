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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Ростов - Динамо Брл
СКА-Ростов - Динамо Брл: обзор матча 24 июня 2008
СКА-Ростов
24.06.2008, вторник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 19 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Брл
Матч
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Таблица
Статистика матча СКА-Ростов - Динамо Брл
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Посещаемость:
2500
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