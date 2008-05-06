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    Расписание матчей 06-05-2008

    апрель 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2008, 9 тур
    6 мая, вторник
    18:45
    Спартак
    4:2
    Шинник
    Матч завершен
    6 мая, вторник
    19:30
    Москва
    1:2
    Рубин
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 32 тур
    6 мая, вторник
    22:00
    Боруссия
    3:2
    Штутгарт
    Матч завершен
    6 мая, вторник
    22:00
    Ганновер-96
    3:0
    Ганза
    Матч завершен
    6 мая, вторник
    22:00
    Бохум
    0:3
    Шальке-04
    Матч завершен
    6 мая, вторник
    22:00
    Карлсруэ
    1:1
    Энерги
    Матч завершен
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